В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Его предпочитают современные люди, идущие в ногу со временем и открытые всему новому и актуальному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной.

Интерьер трехкомнатной квартиры выполнен в светлой гамме с насыщенными цветовыми акцентами. Особое внимание в интерьере уделено освещению. В каждом помещении своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом. В целом интерьер смотрится очень гармонично и целостно.