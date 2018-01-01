В последнее время одним из самых популярных стилей в оформлении интерьера является модернизм. Его предпочитают современные люди, идущие в ногу со временем и открытые всему новому и актуальному. Разрабатывая этот проект, дизайнеры следовали основным принципам данной стилистики, благодаря чему квартира получилась необычайно стильной и функциональной.
Интерьер трехкомнатной квартиры выполнен в светлой гамме с насыщенными цветовыми акцентами. Особое внимание в интерьере уделено освещению. В каждом помещении своя стильная модель светильника, дополненная встроенным светом. В целом интерьер смотрится очень гармонично и целостно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.