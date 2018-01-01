Разрабатывая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля, в результате чего получился просторный, уютный и функциональный интерьер. В качестве основных тонов отделки выбрали типичные для сканди-стиля белый и серо-голубой цвета. Яркие оттенки решили использовать в детской. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. В комнате, отведенной под гостиную и спальню установили рейчатую перегородку, которая отлично разделила пространство на две функциональные зоны. В кухне лаконичный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.