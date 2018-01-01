Стиль контемпорари идеально подойдет тем, кто идет в ногу со временем и не боится экспериментировать с дизайном. Для интерьера в данной стилистике характерны простые геометрические линии, приятные текстуры, натуральные материалы. Большое внимание уделяется функционализму. В пространстве контемпорари хорошо продуманы системы хранения, которые отличаются своей эргономичностью и красивым дизайном.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.