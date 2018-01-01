Дизайн-проект квартиры выполнен в стиле минимализм. Чистота линий, простые формы и светлые тона с контрастными акцентами создают в помещении гармоничную и уютную атмосферу. В спальне все лаконично и удобно. Особое внимание привлекает акцентная стена, с деревянными рейками. Изюминка интерьера - велосипеды, размещенные на одной из стен и недалеко от окна. Они придают помещению стильный и ультрасовременный вид. Столовая выглядит лаконично и элегантно. Уютные детские комнаты выполнены с учетом всех потребностей малышей. Кухонная зона минималистична и функциональна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.