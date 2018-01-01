Дизайн-проект трехкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Интерьер отличается своей простотой, лаконичностью и необычайной изысканностью. В качестве основных цветов выбраны классические для скандинавского дизайна белый, голубой, бежевый. Мебель достаточно минималистична и функциональна. Натуральные материалы, использованные в отделке и оформлении, создают в помещении атмосферу уюта и гармонии.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.