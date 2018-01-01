Проект трехкомнатной квартиры получился очень цельным и гармоничным. Светлая цветовая гамма, использованная в отделке, визуально увеличивает пространство, наполняя его воздухом и светом. Помещение кухни функционально и красиво. Минималистичный гарнитур со встроенной техникой отличается эргономичностью. Гостиная и спальня выглядят очень изящно. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет несет не только функциональную, но и декоративную нагрузку. Детская комната оснащена всем самым необходимым для комфортного пребывания ребенка.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.