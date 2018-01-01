Модный и современный стиль контемпорари отличается удобством, многофункциональностью, а главное не ставит никаких жестких рамок для хозяев интерьера. Дизайн этой квартиры полностью соответствует стилистике контемпорари. Цветовая гамма, построенная на контрастах, утонченный дизайн и грамотное зонирование создают в помещении атмосферу уюта и гармонии. Удобная мебель не перегружает пространство и идеально вписывается в общую стилистическую концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.