Проект двухкомнатной квартиры выполнен в стиле Американская классика. Цветовая гамма сдержана и гармонична, здесь преобладают серый, голубой и белый цвета. В архитектуре и обстановке помещения наблюдается характерная для классических интерьеров симметрия. Каждый элемент пространства хорошо продуман и идеально вписан в общую концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.