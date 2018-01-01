Дизайн-проект этой достаточно большой четырехкомнатной квартиры получился очень изысканным и утонченным. Удачное сочетание различных стилистических направлений создает в интерьере неповторимую атмосферу уюта и гармонии. В качестве базовых цветов выбраны белый и бежевый, которые в свою очередь разбавлены более яркими и глубокими оттенками синего, коричневого и зеленого. Материалы, подобранные для отделки квартиры, отличаются высоким качеством и необычайно эстетичны. Каждое помещение здесь не только красиво, но и функционально.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.