Проект трехкомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Красивый лаконичный дизайн создает в помещении расслабляющую атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают характерные для скандинавского дизайна цвета: серый, голубой, белый. Кирпичная кладка, использованная для декора кухни, привносит в интерьер нотки брутальности и делает его необычайно самобытным. Натуральные материалы придают квартире теплый и уютный облик.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.