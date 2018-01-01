Разрабатывая проект этой большой пятикомнатной квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально уютным и функциональным. В качестве основных тонов отделки выбрали светлые цвета, разбавив их более глубокими оттенками. Для всех помещений подобрали удобную мебель лаконичных форм. Она идеально вписывается в пространство и полностью отвечает стилистической концепции интерьера. Благодаря дизайнерским решениям в квартире царит атмосфера покоя и умиротворения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.