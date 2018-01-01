Дизайн этой трехкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Основная концепция проекта – сделать интерьер многофункциональным и комфортным.
Грамотное зонирование кухни-гостиной и гармоничная цветовая гамма, в которой выполнено это помещение, делают это помещение необычайно стильным и удобным. Света добавляют разноплановые светильники, особенно эффектно смотрится оригинальная люстра над обеденным столом. Одна из спален выполнена в более темных тонах - различные оттенки серого дополнены красивым фиолетовым и травянисто-зеленым. Во второй спальне главенствует серый. В сочетании с мраморными текстурами он смотрится особенно утонченно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.