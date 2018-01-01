Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле современная классика. В результате интерьер получился очень цельным и изящным. Для отделки подобрали светлые тона и скомбинировали их с более глубокими оттенками. Изысканная минималистичная мебель достаточно функцональна и идеально вписывается в общую концепцию интерьера. Благодаря своим лаконичным формам она не перегружает пространство, а лишь добавляет ему изящества, столь характерного для стиля неоклассика.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.