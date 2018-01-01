Проект этой небольшой квартиры-студии выполнен в стилистике минимализм. Нестандартные архитектурные формы, использование различных дизайнерских приемов и современных технологий делают помещение ультрасовременным и функциональным. Все предметы интерьера идеально вписаны в пространство и полностью соответствуют стилистической концепции проекта.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.