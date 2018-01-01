Интерьер этой двухкомнатной квартиры, отличается легкостью и изяществом, присущим стилистике арт-деко. Строгие геометрические формы и четкие линии сочетаются с обилием изысканных текстур и декоративных элементов. Различные оттенки розового, бежевого, жемчужного цветов в сочетании с эксклюзивными материалами полностью соответствуют концепции великолепного арт-деко.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.