Красивый интерьер никого не оставит равнодушным. Особенно хорошо в современных домах смотрится «адаптированная» классика, которая сочетает в себе элегантность с современными запросами.

Основные черты, присущие данной квартире - это светлые, приглушенные тона и симметрия мебельной группы.

Здесь нет места вычурности и богатой роскоши. Интерьер получился просторным и уютным.