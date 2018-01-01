Красивый интерьер никого не оставит равнодушным. Особенно хорошо в современных домах смотрится «адаптированная» классика, которая сочетает в себе элегантность с современными запросами.
Основные черты, присущие данной квартире - это светлые, приглушенные тона и симметрия мебельной группы.
Здесь нет места вычурности и богатой роскоши. Интерьер получился просторным и уютным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.