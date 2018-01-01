В качестве направления в дизайне помещения использован стиль современная классика. Общие принципы организации такого интерьера: простота, симметрия и равновесие в размещении мебели, цветовая гамма в бежевых и коричневых оттенках. Классический стиль интерьера имеет более сдержанное оформление, в котором меньше торжественности за счет облегченных форм и светлых оттенков.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.