Эта небольшая квартира выполнена в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, с удобной мебелью, эргономичная кухня и даже маленький кабинет. Пространство квартиры выдержано в бело-синих тонах, характерных для сканди-стилистики. Текстуры под дерево привносят в помещение ощущение теплоты и уюта. Дизайн квартиры привлекает своим функционализмом и эстетичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.