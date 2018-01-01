Одним из самых простых и естественных вариантов оформления интерьера считается скандинавский стиль. В квартире любого типа он будет смотреться натурально, эффектно и комфортно. Скандинавский стиль довольно самобытен, но при этом он нравится практически всем. В интерьере этот стиль не терпит излишней роскоши и резких и провокационных акцентов. Жители холодных скандинавских стран предпочли всему этому простые, но уютные интерьеры, пронизанные теплом и светом.
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