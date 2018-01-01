"Хай-тек" – это стиль последнего десятилетия двадцатого века. Среди всех популярных на сегодня стилей, "хай-тек" занимает одно из самых почетных мест, поскольку идеально подходит для современного человека – энергичного, целеустремленного, следующего модным тенденциям. Удивительно, как дизайн интерьеров в стиле "хай - тек" очаровывает людей при том, что для него не характерно использование декора. Главная концепция этого стиля – дарить пространству ощущение свободы и любви к современному миру. Поэтому в такой квартире есть только те предметы обстановки, которые необходимы, и все они отличаются качеством, красотой, функциональностью, но никак не броским дизайном.
Дизайн-проект необходим так как:
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