Жизнь в больших городах, требует постоянной концентрации и отдачи от каждого… Эта тенденция поспособствовала распространению в дизайне интерьеров стиля минимализм, крайне простого, с лаконичными формами и структурами.

Минимализм – практически единственный способ в условиях ограниченного пространства, избавиться от тесноты и скованности типичных квартирных «коробок».