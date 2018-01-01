Жизнь в больших городах, требует постоянной концентрации и отдачи от каждого… Эта тенденция поспособствовала распространению в дизайне интерьеров стиля минимализм, крайне простого, с лаконичными формами и структурами.
Минимализм – практически единственный способ в условиях ограниченного пространства, избавиться от тесноты и скованности типичных квартирных «коробок».
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.