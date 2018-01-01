Дизайн-проект этой четырехкомнатной квартиры решен в стиле Американская классика. Интерьер выполнен в светлой цветовой гамме с яркими акцентами и отличается элегантностью и изяществом. Обилие разнообразных текстур, интересные архитектурные формы и дизайнерские находки делают помещение интересным и уникальным. Особое внимание в проекте уделено освещению. В интерьере использованы разные световые сценарии: наряду с основными источниками света квартира оснащены различными вариантами встроенных светильников.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.