Дизайн-проект этой квартиры-студии выполнен в скандинавском стиле. На небольшой площади удалось разместить функциональную кухню, зону отдыха и небольшой рабочий кабинет. Спальню отделили от рабочего пространства реечными перегородками. Такой прием позволил сделать эту зону более приватной, не утяжелив при этом пространство. В кухне все минималистично и функционально. Вместо массивного обеденного стола установили барную стойку, визуально отделив место приготовления пищи и сэкономив пространство. В цветовом решении остановились на светлой гамме, которая визуально расширяет рамки помещения. Особенность интерьера - широкие подоконники, на которых можно даже посидеть с книгой или посмотреть любимый фильм.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.