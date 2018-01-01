Стиль хай-тек - ультрасовременный дизайн для городских апартаментов. Порой помещение в стиле хай-тек может показаться чересчур строгим и безжизненным, но именно на основе этого направления удается создавать оригинальные и уютные интерьеры. Пространству, выполненному в этой стилистике, свойственны стеклянные, пластиковые и металлические материалы, практичная и функциональная мебель, минималистичный декор, а также контрастная цветовая гамма.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.