Создавая проект этой квартиры, дизайнеры руководствовались основными правилами скандинавского стиля. Интерьер нужно было сделать максимально просторным, светлым и уютным. В качестве основных тонов отделки выбрали характерные для сканди-стилистики белый, серый, голубой и цвет натурального дерева. Такие оттенки отлично сочетаются с темной лаконичной мебелью, подобранной для этого интерьера. Кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и отличается удобством и функциональностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.