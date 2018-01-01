Одним из самых популярных стилей в области оформления интерьера является модернизм. Он всегда актуален и идеально подходит энергичным людям, которые идут в ногу со временем. Дизайн-проект этой четырехкомнатной квартиры полностью соответствует концепции модернизма. Интересные архитектурные формы, обилие разнообразных текстур, современные элементы декора - в данном интерьере все это смотрится необычайно гармонично и целостно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.