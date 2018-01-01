Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в современном стиле с элементами лофта и всеми любимого сканди. В цветовом отношении интерьер выдержан в светлых тонах с яркими и насыщенными акцентами. Пространство комнаты поделено на две функциональные зоны - гостиной и спальни. Одно помещение от другого отделили при помощи декоративных реек. Это достаточно распространенный способ, который позволяет разделить пространство, не утяжеляя его. Кухня достаточно минималистична и функциональна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.