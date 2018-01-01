Разрабатывая проект этой трехкомнатной квартиры, дизайнер руководствовалась основными правилами скандинавского стиля, в результате чего получился уютный и функциональный интерьер. В качестве основных тонов отделки выбраны типичные для сканди-стиля белый, серый, насыщенный синий, а для детской - нежно-розовый цвет. Для всех помещений подобрана удобная мебель лаконичных форм. Особое внимание в интерьере уделено свету. Каждая отдельная зона оснащена своим источником света.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.