Дизайн-проект двух небольших квартир-студий выполнен в стиле контемпорари. Двухуровневая планировка позволила рационально распорядится пространством, обустроив на нижнем этаже полноценную кухню и гостиную, а на втором - спальню. Светлые тона, использованные в интерьере, визуально увеличивают площадь помещения, а высокие панорамные окна, пропускающие максимальное количество света, делают его более просторным. Важное место в интерьере отведено свету. В каждой зоне студии свой источник света.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.