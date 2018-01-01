Классический стиль оформления интерьера всегда в моде. И это неудивительно, ведь он прошел долгую проверку временем. Что касается неоклассики, то с одной стороны она удовлетворяет модным веянием в дизайне, а с другой - универсальна и идеально подходит для оформления современного пространства. Эта стилистика вынуждена подстраиваться под черты современности, ведь нынешний интерьер сложно представить без компьютера, телевизора, ультрасовременной бытовой техники и прочих вещей, которые необходимо интегрировать в пространство. В проекте данной квартиры дизайнер грамотно совместила классические элементы с современным дизайном, получив гармоничный и цельный интерьер.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.