Современный дизайн этой однокомнатной квартиры привлекает своей универсальностью и функционализмом. Жилая комната поделена на три зоны. Гостиную от рабочего кабинета отделили шкафом с открытыми полками. Такой прием позволил визуально разграничить пространство, не перегружая его. Конфигурация комнаты также позволила разместить в ней полноценную кровать и организовать таким образом мини-спальню. На кухне мебельный гарнитур расположили вдоль двух стен, оставив место для столовой зоны.
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