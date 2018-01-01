Проект этой четырехкомнатной квартиры выполнен в стиле модернизм. Достаточно большая площадь позволила в полной мере воплотить основные принципы данной стилистики - функционализм и современный дизайн. В интерьере преобладает светлая цветовая гамма с яркими акцентами. Грамотное распределение пространства, сочетание разнообразных фактур и материалов, смелые декораторские приемы - все это позволило сделать интерьер необычным и интересным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.