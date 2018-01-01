Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Для отделки и декора выбрали сдержанную цветовую гамму в серых, бежевых и фисташковых тонах. Такие оттенки гармонично сочетаются с белым цветом, в котором выполнена мебель. В каждом помещении одна из стен декорирована обоями с цветочным принтом. Такой декораторский прием сделал пространство более интересным и стильным. Отдельное внимание дизайнер уделила свету. Люстры, использованные в интерьере, напоминают настоящие арт-объекты.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.