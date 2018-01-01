Эклектика считается одним из самых сложных стилей оформления интерьера. Правильно соединить черты, присущие разным стилям, чтобы они, гармонично дополняли и подчеркивали друг друга задача не из легких. Однако в проекте этой трехкомнатной квартиры дизайнер справилась на все сто процентов. Пространство выглядит очень цельным и полностью отвечает выбранной концепции. Сочетание контрастных цветов, микс различных фактур и смелые дизайнерские приемы - все это делает интерьер необычайно интересным и самобытным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.