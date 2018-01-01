Стиль модернизм отлично подходит для квартир любого размера. Он одинаково хорош как на большой площади, так и в относительно небольшом пространстве. Оформление апартаментов в стиле модернизм подразумевает создание современного и функционального интерьера. Четкая геометрия пространства, грамотное зонирование, комбинация разнообразных текстур, современные элементы декора и подсветки в данном интерьере смотрятся необычайно гармонично и целостно.
Дизайн-проект необходим так как:
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