Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в современном стиле. В интерьере гармонично сочетаются элементы модернизма и всеми любимого сканди. В цветовом отношении помещение выдержано в светлых тонах с более яркими насыщенными акцентами. Пространство комнаты визуально поделено на две функциональные зоны - гостиной и спальни. Последнюю от основного помещения отделили при помощи открытого шкафа, получив таким образом полноценное место для отдыха и при этом не перегрузив пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.