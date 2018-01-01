Лаконичный, функциональный и красивый скандинавский дизайн создает в этой двухуровневой квартире расслабляющую атмосферу. Тон в помещении задают характерные для сканди-стилистики белый, серый, голубой цвета. Большое внимание в интерьере уделено функционализму. Грамотное зонирование и расстановка мебели позволили разместить все самое необходимое, оставив при этом максимум свободного пространства. На первом уровне разместили большую кухню-гостиную и рабочий кабинет, а на втором уровне сделали удобную спальню и гардеробную.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.