Разрабатывая проект этой двухкомнатной квартиры, дизайнер ориентировалась на основы современного стиля. Функционализм и эстетическая привлекательность здесь на главных ролях. Сдержанная палитра с использованием различных оттенков бежевого и серого цветов придает пространству ультрамодный вид. Открытое пространство, объединившее кухню, гостиную и кабинет, делает интерьер более стильным и интересным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.