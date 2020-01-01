Разрабатывая этот проект, дизайнер следовал основным принципам стилистики модернизма. Интерьер отличается современным видом и функционализмом. В рамках одного помещения разместили две функциональные зоны - кухни и гостиной, получив удобное пространство. В качестве основного цвета выбрали белый и дополнили его яркими акцентами. Все предметы интерьера здесь сочетаются между собой и идеально дополняют друг друга.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.