Дизайн-проект этой трехкомнатной квартиры выполнен в современном стиле с элементами сканди. В цветовом отношении интерьер выдержан в светлых тонах с яркими и насыщенными акцентами. Основное пространство поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной. Одно помещение от другого отделили при помощи барной стойки. Это достаточно распространенный способ, который позволяет разделить помещение, не утяжеляя его. Спальня и детские комнаты функциональны и соответствуют концепции современного интерьера.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.