Проект этой двухкомнатной квартиры дизайнер выполнила в современном стиле. Цветовая гамма с использованием серых, бежевых и голубых тонов делает интерьер ультрамодным и актуальным. Интересная архитектура пространства, микс различных текстур, световой сценарий - все это работает на выбранную стилистическую концепцию. Эстетичный дизайн позволяет расслабиться и отдохнуть в приятной атмосфере.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.