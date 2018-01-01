Стильный интерьер этой однокомнатной квартиры решен в различных оттенках коричневого и бежевого цветов. Использование схожих материалов в отделке пола и стен делает все пространство необычайно цельным и гармоничным. Обилие деревянных фактур придает интерьеру теплоту и определенный уют. Рациональное зонирование помогает разместить на небольшой площади все необходимые функциональные зоны.
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