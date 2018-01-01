Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле минимализм. Светлые тона с яркими насыщенными акцентами, лаконичные линии и простые архитектурные формы создают в интерьере ощущение простора и свободы. Здесь нет ничего лишнего и каждый предмет идеально вписан в пространство. Грамотное зонирование позволило совместить несколько функциональных зон в рамках одного помещения. Так в комнате гармонично соседствуют и гостиная, и спальня, и небольшой кабинет. Особое место в квартире отведено свету - разноплановые светильники не только несут свою функциональную нагрузку, но и являются стильным декоративным элементом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.