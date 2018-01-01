Стиль модернизм в интерьере приветствует смелые эксперименты с пространством, его формами и декоративным оформлением. Утонченная легкость и изысканная простота – вот основные характеристики представленной квартиры. Здесь каждое помещение интересно по-своему. Например, в спальне особое внимание привлекает акцентная стена, отделанная принтованными обоями в сером цвете. Такой же прием использован в одной из детских. В другой детской комнате в изголовье разместили объемную карту мира, подсвеченную изнутри. Помещение кухни-гостиной выглядит очень цельно. Зонирование в этом помещении произведено при помощи мебели и декоративных реек, визуально отделяющих одну часть комнаты от другой.
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