В последние годы стиль контемпорари пользуется необычайной популярностью. Эта стилистика предоставляет большую свободу в выборе материалов, мебели и декора, и позволяет создать интерьер, полностью отвечающий вкусовым запросам хозяев.
Пространство данной квартиры выполнено в светлых тонах. Здесь присутствуют различные оттенки бежевого и белого цветов. Для пола дизайнеры выбрали ламинат под дерево. Многоуровневые потолки привлекают внимание изящными формами и декоративной подсветкой. Стены выкрашены в теплые тона и вместе с текстилем образуют гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
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