Интерьер этой двухкомнатной квартиры оформлен в стиле лофт. Открытая кирпичная кладка, индустриальные светильники современного дизайна и металлические акценты создают атмосферу брутального фабричного пространства. В отделке преобладают типичные для лофта оттенки — серый и терракотовый. Пространство продумано функционально и полностью отражает выбранную концепцию.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.