Интерьер этой квартиры выдержан в духе современного стиля. Мягкая пастельная палитра придаёт пространству актуальность и визуальную лёгкость. Гармоничное сочетание материалов и продуманная система освещения эффектно раскрывают идею современного дизайна и создают уютную, сбалансированную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.