Дизайн-проект этой четырехкомнатной квартиры выполнен в современном стиле. В интерьере гармонично сочетаются элементы модернизма и современной классики, всеми любимого сканди и контемпорари. В цветовом отношении помещение выдержано в светлых тонах с более контрастными акцентами. Пространство квартиры выглядит изысканным и утонченным.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.