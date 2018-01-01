Дизайн-проект двухкомнатной квартиры выполнен в сканди-стилистике с элементами минимализма. В качестве основных выбрали различные оттенки белого и бежевого и разбавили их акцентами из более насыщенных цветов. Пространство кухни-гостиной зонировали при помощи мебели, визуально отделив территорию приготовления пищи от лаунж-зоны. Функциональный кухонный гарнитур идеально вписан в пространство и полностью соответствует выбранной стилистике. Минималистичная спальня удобна и функциональна, в ней нет ничего лишнего и каждый предмет не только красив, но и практичен.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.