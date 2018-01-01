Если нужно описать эту квартиру одним словом, то это слово УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Она подойдет как для молодых пар, так и для людей в возрасте. При желании или необходимости в ней может проживать 2 пары одновременно (например, родители и молодожены).

Квартира выполнена, скорее, в эклектичном стиле. Основной, конечно, это скандинавский, но встречаются элементы классики, прованса и даже хайтека. Единство восприятия обеспечивается благодаря цветовой гамме. Основные помещения выполнены в светлых холодных оттенках с вкраплением теплых цветовых элементов. Спальня же, наоборот, теплая, уютная с ярким акцентом в виде текстиля, который можно менять под настроение.

Исходная планировка квартиры достаточно удачная, так как позволяет ее доработать до абсолютного комфорта. В данном дизайн проекте перепланировка обеспечивает одновременно и полную изоляцию каждого помещения, и доступ в каждую комнату в двух вариантах. То есть, например, в спальню можно попасть из прихожей через гардероб, не мешая находящимся в гостиной или же через гостиную, благодаря дополнительной двери. То же самое и с кухней, она сообщается и с прихожей, и с гостиной, благодаря мобильной перегородке между кухней и гостиной. Мест для хранения достаточно, основное это, вместительная гардеробная комната, которая получилась благодаря разделению самой большой комнаты в изначальной планировке.

Спальных мест 4, это большая двуспальная кровать в спальне и диван со спальным механизмом в гостиной.

В целом квартиру получается светлая, просторная и очень удобная.