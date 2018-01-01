Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Фото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Фото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Фото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Фото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Фото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м²
стиль Эклектика
для жк "лазурный"

Стоимость разработки составила 39 990 р.
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Если нужно описать эту квартиру одним словом, то это слово УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Она подойдет как для молодых пар, так и для людей в возрасте. При желании или необходимости в ней может проживать 2 пары одновременно (например, родители и молодожены).

Квартира выполнена, скорее, в эклектичном стиле. Основной, конечно, это скандинавский, но встречаются элементы классики, прованса и даже хайтека. Единство восприятия обеспечивается благодаря цветовой гамме. Основные помещения выполнены в светлых холодных оттенках с вкраплением теплых цветовых элементов. Спальня же, наоборот, теплая, уютная с ярким акцентом в виде текстиля, который можно менять под настроение.

Исходная планировка квартиры достаточно удачная, так как позволяет ее доработать до абсолютного комфорта. В данном дизайн проекте перепланировка обеспечивает одновременно и полную изоляцию каждого помещения, и доступ в каждую комнату в двух вариантах. То есть, например, в спальню можно попасть из прихожей через гардероб, не мешая находящимся в гостиной или же через гостиную, благодаря дополнительной двери. То же самое и с кухней, она сообщается и с прихожей, и с гостиной, благодаря мобильной перегородке между кухней и гостиной. Мест для хранения достаточно, основное это, вместительная гардеробная комната, которая получилась благодаря разделению самой большой комнаты в изначальной планировке.

Спальных мест 4, это большая двуспальная кровать в спальне и диван со спальным механизмом в гостиной.

В целом квартиру получается светлая, просторная и очень удобная.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля двухкомнатной квартиры39 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №2: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №3: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №4: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №5: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурныйФото №6: Дизайн-проект двухкомнатной квартиры 64.3м2 стиль Эклектика для жк лазурный
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